В «Крыльях Советов» заявили, что Адиев продолжит работу с командой

Председатель cовета директоров «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал слухи об уходе главного тренера Магомеда Адиева из команды.

«Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной — «Крылья Советов» не исключение. На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева! Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу», — приводит слова Яковлева пресс-служба самарского клуба.

Ранее сообщалось, что 48-летний специалист находится в Казахстане, где ведет переговоры с «Актобе».

Адиев возглавляет «Крылья Советов» с июня 2025 года. Самарцы после 22 туров чемпионата России-2025/26 занимают 13-е место в турнирной таблице с 21 очком. Контракт специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

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