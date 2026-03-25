Тренер молодежной команды ЦСКА Игдисамов вошел в штаб Челестини

Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб Фабио Челестини в ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Игдисамов работает в системе красно-синих с 2019 года и ранее возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом МФЛ в 2024 году, а в прошлом сезоне завоевала серебряные медали.

Новым старшим тренером молодежной команды станет Максим Боков.

После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.