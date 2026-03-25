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25 марта, 12:51

Тренер молодежной команды ЦСКА Игдисамов вошел в штаб Челестини

Сергей Ярошенко
Дмитрий Игдисамов.
Фото ПФК ЦСКА

Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб Фабио Челестини в ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Игдисамов работает в системе красно-синих с 2019 года и ранее возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом МФЛ в 2024 году, а в прошлом сезоне завоевала серебряные медали.

Новым старшим тренером молодежной команды станет Максим Боков.

После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Дмитрий Игдисамов
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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