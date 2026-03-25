Тренер молодежной команды ЦСКА Игдисамов вошел в штаб Челестини
Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб Фабио Челестини в ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
Игдисамов работает в системе красно-синих с 2019 года и ранее возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом МФЛ в 2024 году, а в прошлом сезоне завоевала серебряные медали.
Новым старшим тренером молодежной команды станет Максим Боков.
После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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4
|Спартак
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5
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6
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7
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8
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9
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14
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15
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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