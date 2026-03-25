Дивеев — о судействе: «У меня ни к кому претензий нет»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в разговоре с «СЭ» высказался об уровне судейства в чемпионате и Кубке России.

«Был или не был пенальти в матче с Махачкалой, вопрос к судейству. У меня ни к кому претензий нет. Был момент, когда я прыгал и мне на ногу упал футболист. Там не поставили пенальти. Я же ничего не говорю. Все вопросы к судьям», — сказал Дивеев «СЭ».

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС

Милорад Мажич признал ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.