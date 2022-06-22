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В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

«В ближайшее время появится официальная информация. Скоро все узнаете», — сказал Корниленко «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» заплатит самарскому клубу за 26-летнего Зиньковского 240 миллионов рублей.

В сезоне-2021/2022 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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