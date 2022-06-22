В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».
«В ближайшее время появится официальная информация. Скоро все узнаете», — сказал Корниленко «СЭ».
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» заплатит самарскому клубу за 26-летнего Зиньковского 240 миллионов рублей.
В сезоне-2021/2022 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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