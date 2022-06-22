Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:58

Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о ситуации со стадионом «Факела»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации со стадионом новичка чемпионата «Факела».

«Вопрос со стадионом находится лично на контроле у губернатора. Я с ним разговаривал лично. Он мне пообещал, что в установленные сроки все будет сделано достойно. Александр Гусев является известным управленцем. У меня нет оснований не верить его обещаниям. Что будет с «Факелом», если он не сдержит свое обещание? Такого не произойдет, я полностью верю словам губернатора. Все идет к тому, что с «Факелом» все будет хорошо, и они весь сезон будут играть на своем стадионе в РПЛ», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов. Она выходит на финишную прямую: готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж сегодня, 20 июня, сообщает Telegram-канал «Факела».

Работы по устранению недочетов ведутся в плановом режиме в рамках установленных сроков, для участия «Факела» в РПЛ препятствий нет.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ашот Хачатурянц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Зенит» подписывает Кассьерру, «Уфа» пытается пристроить Агаларова, Крицюк возвращается в Португалию. Главные трансферные слухи РПЛ на 22 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
Ветеран ЦСКА — о заявлении «Спартака»: «Что сделаешь с этими петербуржцами? У них все схвачено»
Жемалетдинов получил травму на тренировке в ходе предсезонных сборов
Источник: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей
Пресняков — о Суперкубке: «Спартак» возмущался, потому что нельзя так командовать нашим чемпионатом»
Леонид Федун отреагировал на заявление «Спартака» о матче за Суперкубок с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жемалетдинов получил травму на тренировке в ходе предсезонных сборов

В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости