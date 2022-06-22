Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о ситуации со стадионом «Факела»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации со стадионом новичка чемпионата «Факела».

«Вопрос со стадионом находится лично на контроле у губернатора. Я с ним разговаривал лично. Он мне пообещал, что в установленные сроки все будет сделано достойно. Александр Гусев является известным управленцем. У меня нет оснований не верить его обещаниям. Что будет с «Факелом», если он не сдержит свое обещание? Такого не произойдет, я полностью верю словам губернатора. Все идет к тому, что с «Факелом» все будет хорошо, и они весь сезон будут играть на своем стадионе в РПЛ», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов. Она выходит на финишную прямую: готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж сегодня, 20 июня, сообщает Telegram-канал «Факела».

Работы по устранению недочетов ведутся в плановом режиме в рамках установленных сроков, для участия «Факела» в РПЛ препятствий нет.