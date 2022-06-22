Агент Тодоровича заявил, что Дарко остается в России

Агент Горан Попов заявил, что босниец Дарко Тодорович не намерен уходить из «Ахмата».

«Кто хочет, пусть уходит. Горан остается. Этого хочет главный тренер «Ахмата», сам игрок. Он только подписал двухлетний контракт. Дарко остается и готовится к новому сезону», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В июне «Ахмат» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником на два года.

«Ахмат» в сентябре 2021 года арендовал боснийца у «Зальцбурга» с опцией выкупа. В прошедшем сезоне футболист сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.