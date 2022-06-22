Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:20

Агент Тодоровича заявил, что Дарко остается в России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Горан Попов заявил, что босниец Дарко Тодорович не намерен уходить из «Ахмата».

«Кто хочет, пусть уходит. Горан остается. Этого хочет главный тренер «Ахмата», сам игрок. Он только подписал двухлетний контракт. Дарко остается и готовится к новому сезону», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В июне «Ахмат» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником на два года.

«Ахмат» в сентябре 2021 года арендовал боснийца у «Зальцбурга» с опцией выкупа. В прошедшем сезоне футболист сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovicha-kto-hochet-pust-uhodit-darko-ostaetsya-v-rossii/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФИФА
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
В Перми стартует новый промоушен ММА — Ural FC. На Урале ждут кикбоксеров, будут открывать новых звезд и приглашать легенд
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Динамо» отреагировали на решение фанатов клуба бойкотировать матчи из-за Fan ID
«Спартак» представил календарь матчей РПЛ и намекнул на трансфер Зиньковского роликом из «Ералаша»
«Спартак» проведет три товарищеских матча до Суперкубка
В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о ситуации со стадионом «Факела»
Ветеран ЦСКА — о заявлении «Спартака»: «Что сделаешь с этими петербуржцами? У них все схвачено»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»

«Спартак» проведет три товарищеских матча до Суперкубка
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости