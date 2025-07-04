Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян: «Сутормин проходит медобследование. Официальная информация будет на следующей неделе»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян сообщил, что полузащитник Алексей Сутормин проходит медицинское обследование перед завершением перехода в клуб.

Ранее об этом сообщал «СЭ». В случае положительного заключения врачей 31-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом до лета 2026 года на правах свободного агента.

«Сутормин проходит медобследование. Думаю, по нему информация будет официальная на следующей неделе», — сказал Тер-Абрамян.

Последний сезон Сутормин провел в «Ростове». Он провел 33 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.