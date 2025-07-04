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4 июля 2025, 14:39

Митрофанов — о дисквалификации Писарского: «Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение о дисквалификации нападающего «Сочи» Владимира Писарского.

— Комитет по этике сделал все объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили свое решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает. Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение. Но еще предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.

— То есть КДК тоже рассмотрит?
— Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.

— При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ?

— В моем понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.

— Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского?
— Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу все подтвердил. Его товарищ тоже все рассказал.

В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.

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Владимир Писарский (Сычевой)
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РФС
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
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П
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Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
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Краснодар

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Маркус Вендел
Маркус Вендел

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 1
И К Ж
Илья Рожков
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Марат Апшацев
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