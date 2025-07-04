Митрофанов — о дисквалификации Писарского: «Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение о дисквалификации нападающего «Сочи» Владимира Писарского.

— Комитет по этике сделал все объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили свое решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает. Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение. Но еще предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.

— То есть КДК тоже рассмотрит?

— Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.

— При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ?

— В моем понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.

— Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского?

— Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу все подтвердил. Его товарищ тоже все рассказал.

В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.