Митрофанов — о дисквалификации Писарского: «Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение о дисквалификации нападающего «Сочи» Владимира Писарского.
— Комитет по этике сделал все объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили свое решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает. Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение. Но еще предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.
— То есть КДК тоже рассмотрит?
— Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.
— При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ?
— В моем понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.
— Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского?
— Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу все подтвердил. Его товарищ тоже все рассказал.
В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.
РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
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2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
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3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|2
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Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
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Эсекиэль Барко
Спартак
|1
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
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Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1