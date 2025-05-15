В «Крыльях Советов» опровергли интерес «Локомотива» к Бейлу

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к защитнику самарцев Гленну Бейлу.

«Впервые слышу об этом», — сказал Пименов «СЭ».

О заинтересованности в переходе Бейла в «Локомотив» сообщал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.