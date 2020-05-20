В «Крыльях Советов» не выявлено зараженных коронавирусом

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о результатах тестирования игроков и сотрудников клуба на коронавирус. Все пробы показали отрицательный результат.

«В ближайшее время в Самару прилетят иностранные игроки и тренеры нашей команды, которые также сдадут тест на COVID-19», — написано в официальном Twitter команды.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.

«Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками после 22 туров.