В «Крыльях» сомневаются, что удастся договориться с игроками о фиксации курса валюты

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» в понедельник собираются провести переговоры с игроками, которые находятся на валютных контрактах, о фиксации курса на определенной сумме.

Однако в клубе сомневаются, что в этом вопросе удастся найти компромисс.

— Вряд ли кто-то сейчас захочет терять в деньгах. Клуб, конечно, будет принимать меры по стабилизации экономической ситуации, однако фиксация курса вряд ли возможна, — сообщил источник в самарском клубе.

Ранее о решении зафиксировать курс валюты рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.