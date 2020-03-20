В «Крыльях» сомневаются, что удастся договориться с игроками о фиксации курса валюты
12:53
Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» в понедельник собираются провести переговоры с игроками, которые находятся на валютных контрактах, о фиксации курса на определенной сумме.
Однако в клубе сомневаются, что в этом вопросе удастся найти компромисс.
— Вряд ли кто-то сейчас захочет терять в деньгах. Клуб, конечно, будет принимать меры по стабилизации экономической ситуации, однако фиксация курса вряд ли возможна, — сообщил источник в самарском клубе.
Ранее о решении зафиксировать курс валюты рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
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