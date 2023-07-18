В «Крылья Советах» заявили, что полузащитник Ушаков вернулся в расположение ЦСКА

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ», почему полузащитник Егор Ушаков не попал в заявку на товарищеский матч против «Урала».

«Егор Ушаков не находится на сборе «Крыльев Советов». После игры с «Нефтехимиком» он сразу уехал обратно в ЦСКА», — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».

Полузащитник Ушаков является воспитанником ЦСКА. Контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

7 июля полузащитник сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче против «Нефтехимика».

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице