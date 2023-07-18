В «Крылья Советах» заявили, что полузащитник Ушаков вернулся в расположение ЦСКА
В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ», почему полузащитник Егор Ушаков не попал в заявку на товарищеский матч против «Урала».
«Егор Ушаков не находится на сборе «Крыльев Советов». После игры с «Нефтехимиком» он сразу уехал обратно в ЦСКА», — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».
Полузащитник Ушаков является воспитанником ЦСКА. Контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
7 июля полузащитник сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче против «Нефтехимика».
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|ЦСКА
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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