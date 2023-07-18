Источник: у полузащитника «Крыльев» Соколова подозрение на пневмоторакс
У полузащитника «Крыльев Советов» Артема Соколова наблюдаются подозрения на двусторонний пневмоторакс, сообщает Metaratings.ru.
В феврале Соколов перешел в «Пари НН» на правах аренды из «Крыльев Советов». Всего в минувшем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.
Контракт игрока с «Крыльями» действует до лета 2025 года.
В декабре прошлого года пневмоторакс перенес вингер «Локомотива» Сергей Пиняев, который в то время выступал в составе «Крыльев».
Источник: Metaratings.ru
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