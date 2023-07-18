Ду Кейрос: «Когда мне было семь, папа сел в тюрьму. Я его навещал по выходным — ехал 10 часов в одну сторону»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» рассказал о тюремном заключении своего отца.
— Расскажи о своей семье. Чем занимаются родители? Есть ли у тебя братья или сестры?
— У меня есть две сестры и брат. Сестрам по 14 лет и три года, а брат родился совсем недавно — ему восемь месяцев. Когда я родился, мама и папа были совсем юными — им было не больше 18 лет. Мать работала на швейной фабрике, а отец — мотокурьером, развозил товары.
— Им наверняка было тяжело тебя обеспечивать. В каких условиях ты рос?
— Мы жили в довольно большом доме, но там находилась вся родня как мамы, так и папы — больше 30 человек. Действительно, родители были очень молодыми, поэтому им приходилось много работать, чтобы обеспечить нас. Но при этом я всегда был окружен заботой — за мной ухаживали тети, дяди, бабушки, дедушки. А когда мне исполнилось семь лет, случилась беда — папа оказался в тюрьме сроком на три года.
— За что?
— Я бы не хотел называть причину. Скажу лишь, что ему пришлось отсидеть три года.
— Ты его навещал?
— По выходным. Заключенным выделяли пару дней для визита родных и близких, и почти каждую субботу или воскресенье мы с мамой ездили к папе в тюрьму. Причем она находилась очень далеко от нашего дома — добираться приходилось по десять часов в одну сторону. Но визиты были полноценные — я даже играл в футбол в тюрьме.
— С кем?
— С детьми других заключенных, которые тоже приезжали навещать своих отцов, братьев, дядей. Народу было много, разного возраста. Понятно, что ситуация кажется невероятной — ребенок играет в футбол в тюрьме. Но это было, и та история серьезно повлияла на меня, на мой характер. Я насмотрелся на то, какие люди сидят в тюрьме, в каких условиях живут, какие страдания им это доставляет. И это отбило у меня желание повторять их судьбу, — сказал Ду Кейрос «СЭ».
23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».
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15
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16
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|21.07
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