Отец Тюкавина — о сыне: «Уси-пуси» на пару часов, а потом: «Пап, я поехал»

Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях сына с дочерью Теоной.

— Даете ли вы советы сыну по поводу отцовства?

— Советы даешь, когда их спрашивают. А когда не спрашивают, зачем лезть? Каждый воспитывает своих детей сам, я всегда так считал. Пока у него это все происходит в игровом стиле. Пришел, «уси-пуси» на пару часов, а потом: «Пап, я поехал. Можно, Теона у вас побудет? У нас дела». Но если серьезно, когда у Кости появляется время, он с удовольствием проводит его с женой и ребенком. Прогулки, театры, мероприятия — старается быть с семьей.

— Константин — театрал?

— Ходят на какие-то представления, на концерты. Обычная семейная жизнь.