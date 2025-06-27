В «Краснодаре» считают сохранение Кордобы ключевым в чемпионстве клуба

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в разговоре с «СЭ» оценил вклад нападающего Джона Кордобы в чемпионство «быков».

«Сохранение Кордобы, безусловно, стало одним из ключевых факторов чемпионства. Была вероятность, что мы могли его потерять. Но в итоге смогли договориться о продлении с Джоном и дали всем понять, чтобы мы будем претендовать на чемпионство. В итоге Кордоба стал ключевой фигурой в чемпионстве клуба», — сказал Бузникин «СЭ».

32-летний колумбиец в прошедшем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.