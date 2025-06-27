Глава селекции «Краснодара» Бузникин: «Галицкий очень рад победе в РПЛ»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в разговоре с «СЭ» объяснил сдержанную реакцию владельца клуба Сергея Галицкого на чемпионство в РПЛ.

«Надо знать Сергея Николаевича. Он очень скромно себя ведет на публике. Это одна из черт его характера. Я думаю, что он безумно рад чемпионству. Уверяю, он очень рад победе», — сказал Бузникин «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».