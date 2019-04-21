19:27 | Футбол — РПЛ

"В конце можно было сыграть спокойнее". Парфенов - о победе над "Рубином"

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Рубином" в матче 24-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его команда могла бы спокойнее действовать в концовке встречи.

- Наш космонавт сегодня воодушевил обе команды, - приводит слова Парфенова официальный Твиттер "Урала". - Забили два быстрых гола. Во втором тайме замены усилили нашу игру. В конце можно было сыграть спокойнее. Но хотели забить еще, поэтому получали ответные опасные атаки.

"Урал" набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Урал - Рубин

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