В Москве пройдет сбор судей РПЛ, чтобы еще раз обсудить трактовки ключевых моментов

Как стало известно «СЭ», есть вероятность, что всех судей РПЛ или только главных арбитров, работающих на играх чемпионата России, соберут в Москве в конце марта. Основная цель — еще раз обсудить трактовки ключевых моментов, связанных с удалениями, назначениями 11-метровых ударов, оценкой эпизодов, когда происходит контакт мяча с рукой.

Одна из причин — скандал после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак», в котором Сергей Иванов не наказал защитника хозяев Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.

Незадолго до увольнения из РФС Витор Мануэл Мелу Перейра фактически дал установку нашим судьям в подобных ситуациях продолжать игру. Так и договорились поступать во второй части сезона. И, получается, Иванов следовал той договоренности.

Но в декабре прошлого года, реагируя на обращение «Спартака» после его встречи с «Ахматом», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что судья Виталий Мешков «правильно удалил игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры».

Решение ЭСК мотивировалось тем, что «данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника».

Сегодня решения ЭСК, даже самые спорные, принято считать истиной в последней инстанции. Получается, Мелу Перейра, который, кстати, сам входит в ЭСК, в ходе одного сезона резко изменил трактовку очень важного момента, чего делать не следовало.

Предположу, что теперь судьям предложат забыть об установке португальца и руководствоваться до конца весны этого года декабрьским решением комиссии, то есть удалять игрока в ситуациях, подобных той, в которой оказались Гоцук и Айртон.