Через неделю арбитрам РПЛ скажут, что фол на спартаковце Айртоне — удаление. В Москве пройдет сбор судей
Как стало известно «СЭ», есть вероятность, что всех судей РПЛ или только главных арбитров, работающих на играх чемпионата России, соберут в Москве в конце марта. Основная цель — еще раз обсудить трактовки ключевых моментов, связанных с удалениями, назначениями 11-метровых ударов, оценкой эпизодов, когда происходит контакт мяча с рукой.
Одна из причин — скандал после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак», в котором Сергей Иванов не наказал защитника хозяев Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.
Незадолго до увольнения из РФС Витор Мануэл Мелу Перейра фактически дал установку нашим судьям в подобных ситуациях продолжать игру. Так и договорились поступать во второй части сезона. И, получается, Иванов следовал той договоренности.
Но в декабре прошлого года, реагируя на обращение «Спартака» после его встречи с «Ахматом», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что судья Виталий Мешков «правильно удалил игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры».
Решение ЭСК мотивировалось тем, что «данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника».
Сегодня решения ЭСК, даже самые спорные, принято считать истиной в последней инстанции. Получается, Мелу Перейра, который, кстати, сам входит в ЭСК, в ходе одного сезона резко изменил трактовку очень важного момента, чего делать не следовало.
Предположу, что теперь судьям предложат забыть об установке португальца и руководствоваться до конца весны этого года декабрьским решением комиссии, то есть удалять игрока в ситуациях, подобных той, в которой оказались Гоцук и Айртон.
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|В
|Н
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1
|Зенит
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|6
|2
|53-23
|48
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2
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|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
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3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
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4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
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5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
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6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
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7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
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8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
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9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
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Далер Кузяев
Зенит
|6
|
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7