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Судейство

Сегодня, 15:35

Через неделю арбитрам РПЛ скажут, что фол на спартаковце Айртоне — удаление. В Москве пройдет сбор судей

В Москве пройдет сбор судей РПЛ, чтобы еще раз обсудить трактовки ключевых моментов
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Травма Айртона.
Фото ФК «Спартак»

Как стало известно «СЭ», есть вероятность, что всех судей РПЛ или только главных арбитров, работающих на играх чемпионата России, соберут в Москве в конце марта. Основная цель — еще раз обсудить трактовки ключевых моментов, связанных с удалениями, назначениями 11-метровых ударов, оценкой эпизодов, когда происходит контакт мяча с рукой.

Одна из причин — скандал после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак», в котором Сергей Иванов не наказал защитника хозяев Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.

Незадолго до увольнения из РФС Витор Мануэл Мелу Перейра фактически дал установку нашим судьям в подобных ситуациях продолжать игру. Так и договорились поступать во второй части сезона. И, получается, Иванов следовал той договоренности.

Сергей Иванов. «Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

Но в декабре прошлого года, реагируя на обращение «Спартака» после его встречи с «Ахматом», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что судья Виталий Мешков «правильно удалил игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры».

Решение ЭСК мотивировалось тем, что «данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника».

Сегодня решения ЭСК, даже самые спорные, принято считать истиной в последней инстанции. Получается, Мелу Перейра, который, кстати, сам входит в ЭСК, в ходе одного сезона резко изменил трактовку очень важного момента, чего делать не следовало.
Предположу, что теперь судьям предложат забыть об установке португальца и руководствоваться до конца весны этого года декабрьским решением комиссии, то есть удалять игрока в ситуациях, подобных той, в которой оказались Гоцук и Айртон.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Айртон Лукас
Кирилл Гоцук
РПЛ
РФС
Сергей Иванов (судья)
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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