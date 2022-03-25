Бальбуэна рассказал, как к нему относятся в «Динамо»

Защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна, выступающий за «Динамо», рассказал об атмосфере в команде и о жизни в Москве.

«На самом деле все довольно хорошо. Мы знаем, что происходит на Украине, следим через интернет, но, к счастью, в России все спокойно. Ничего не происходит, и жизнь протекает нормально. Клуб к нам хорошо относится. Жизнь продолжается, чемпионат в разгаре. Ситуация может измениться, но мы все надеемся, что все наладится в ближайшее время», — приводит слова Бальбуэна Hablemos.

21 марта агент футболиста заявил, что его подопечный намерен выполнять условия контракта и не собирается покидать клуб.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.