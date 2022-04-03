В комитете по этике РФС могут рассмотреть оскорбление президента «Урала» в адрес судьи

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента «Урала» Григория Иванова, который назвал «козлом» судью матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Комитет по этике будет рассматривать это дело только в случае обращения руководства лиги или РФС. Только, если будет обращение. Преценденты существуют. Возможные санкции? В регламенте все сказано», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее, 3 апреля, на 90+9-й минуте матча ЦСКА — «Урал» главный судья встречи Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота московской команды после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего, 16-го места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.