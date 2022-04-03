Живоглядов оценил шансы «Локомотива» попасть в еврокубковую зону по итогам сезона

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался о возможном попадании своей команды в еврокубковую зону по итогам сезона-2021/22.

«Что касается шансов закончить сезон в еврокубковой зоне, пока рано об этом говорить. Мы набрали девять очков в четырех последних матчах, но у «Локо» еще восемь туров впереди — посмотрим, куда приведет наш путь. Все знают ситуацию — Россию отстранили от всех международных соревнований. Будем надеяться, что это как можно скорее закончится, и мы вернемся в еврокубки. Конечно, мы к этому стремимся», — приводит «Чемпионат» слова Живоглядова.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 22 матчах.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.