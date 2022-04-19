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В комитет по этике РФС не поступало обращение по поведению Родриго в матче с «Локомотивом»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном рассмотрении поведения защитника «Сочи» Родриго после удаления в матче 25 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Запрос по этому эпизоду так и не поступал, но время еще есть», — сказал Андреев «СЭ».

17 апреля Родриго и форвард «Локомотива» Кухта получили красные карточки за неспортивное поведение. Оба футболиста после удаления едва не устроили потасовку.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на заседании комитета будет рассмотрен исключительно эпизод с удалением футболистов.

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