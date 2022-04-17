«Сочи» — «Локомотив»: Кухта и Родриго удалены правильно, но матч остановился на восемь минут

На 54-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» Ян Кухта грубо обошелся с Родриго, пихнув его коленом. В ответ защитник сочинцев ударил обидчика ногой.

«Сочи» — «Локомотив».

«Сочи» — «Локомотив».

«Сочи» — «Локомотив».

Нарушения правил очевидные, но красные карточки они получили только на 60-й минуте, а матч был возобновлен на 63-й. В общей сложности пауза составила больше восьми минут.

«Сочи» — «Локомотив».

«Сочи» — «Локомотив».

Сначала проверку провели видеоассистенты Владислав Безбородов и Адлан Хатуев, затем уже сам арбитр Василий Казарцев долго изучал видеозапись. А потом конфликт едва не перерос в драку, когда игроки уходили в подтрибунное помещение.