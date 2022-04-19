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Гаджиев: «Гончаренко соответствует требованиям РПЛ. Смущает то, как он уходил из клубов»

Гаджиев считает, что уровень Гончаренко соответствует чемпионату России
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном возвращении белорусского специалиста Виктора Гончаренко в Тинькофф РПЛ.

«Наверно, такие разговоры неслучайны. Он работал в пяти российских клубах. У Гончаренко есть определенный уровень. Если бы не было должной квалификации, то его не приглашали бы в такое количество клубов. Гончаренко соответствует требованиям РПЛ. Несколько смущает то, как он уходил из клубов. Может, в ту паузу, которая у него сейчас есть, немного успокоится», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер ЦСКА может возглавить «Урал», в случае если екатеринбургский клуб сохранит прописку в чемпионате.

После 25 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-goncharenko-sootvetstvuet-urovnyu-rpl-smushhaet-to-kak-on-uhodil-iz-klubov/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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