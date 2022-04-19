«Ростов» продлил контракт с воспитанником клуба Ланговичем на пять лет

«Ростов» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ланговичем.

18-летний воспитанник клуба заключил новое соглашение, которое будет действовать до конца июня 2027 года.

Лангович дебютировал за основную команду «Ростова» в первом туре сезона-2021/22, он принял участие в 15 матчах и не отличился результативными действиями.