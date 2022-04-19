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«Ростов» продлил контракт с воспитанником клуба Ланговичем на пять лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ростов» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ланговичем.

18-летний воспитанник клуба заключил новое соглашение, которое будет действовать до конца июня 2027 года.

Лангович дебютировал за основную команду «Ростова» в первом туре сезона-2021/22, он принял участие в 15 матчах и не отличился результативными действиями.

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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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