КДК РФС рассмотрит удаления Соболева и Роши в дерби, игроки и представители клубов будут вызваны на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о нарешуниях по итогам матча «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ (2:1).

«КДК РФС рассмотрит ряд нарушений регламента. Рассмотрим удаления Соболева и Роши. Футболисты и представители клубов приглашены на заседание. Также рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков обеих команд, задержку выхода футболистов «Спартака» перед началом матча на четыре минуты, а также задержу выхода игроков ЦСКА перед вторым таймом. За что удалили Рошу? Обо всем об этом мы расскажем после заседания КДК РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».