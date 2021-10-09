В Италии сообщили о желании «Фиорентины» подписать форварда «Спартака» Ларссона
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов «Фиорентины», утверждает footballnews24. По информации источника, итальянская команда нацелилась на 24-летнего шведского футболиста.
В «Фиорентине» рассматривают кандидатуру Ларссона в качестве замены нападающему Душану Влаховичу, который не намерен продлевать соглашение с «фиалками» и может покинуть команду. Контракт 21-летнего серба с нынешним клубом действует до лета 2023 года.
Отмечается, что переговоры «Фиорентины» со «Спартаком» могут пройти «в легком режиме» с учетом преференциального канала взаимодействия между клубами после сделки по форварду Александру Кокорину.
В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.
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