В Италии сообщили о желании «Фиорентины» подписать форварда «Спартака» Ларссона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов «Фиорентины», утверждает footballnews24. По информации источника, итальянская команда нацелилась на 24-летнего шведского футболиста.

В «Фиорентине» рассматривают кандидатуру Ларссона в качестве замены нападающему Душану Влаховичу, который не намерен продлевать соглашение с «фиалками» и может покинуть команду. Контракт 21-летнего серба с нынешним клубом действует до лета 2023 года.

Отмечается, что переговоры «Фиорентины» со «Спартаком» могут пройти «в легком режиме» с учетом преференциального канала взаимодействия между клубами после сделки по форварду Александру Кокорину.

В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.