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Гисдоль — основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива»

03:10
Маркус Гисдоль. Фото Бундеслига
Маркус Гисдоль. Фото Бундеслига
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По данным «СЭ», сменщиком Марко Николича в «Локомотиве» может стать Маркус Гисдоль.

52-летний немецкий специалист ранее был ассистентом Ральфа Рангника в «Шальке», возглавлял «Хоффенхайм» (спас от вылета, затем 9-е и 8-е места), «Гамбург» и «Кельн». Последнюю команду он покинул в апреле 2021 года, когда она шла на 17-м месте. По сведениям источника, Гисдоль — основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива».

5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Константин Алексеев все материалы автора

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