Гисдоль — основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива»
По данным «СЭ», сменщиком Марко Николича в «Локомотиве» может стать Маркус Гисдоль.
52-летний немецкий специалист ранее был ассистентом Ральфа Рангника в «Шальке», возглавлял «Хоффенхайм» (спас от вылета, затем 9-е и 8-е места), «Гамбург» и «Кельн». Последнюю команду он покинул в апреле 2021 года, когда она шла на 17-м месте. По сведениям источника, Гисдоль — основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива».
5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах.
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