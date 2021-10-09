Рангник может покинуть «Локомотив» ради работы в «Ньюкасле»

Немецкий специалист Ральф Рангник, который работает руководителем отдела по спорту и развитию в «Локомотиве», может получить должность в «Ньюкасле», сообщает Chronicle Live.

По информации издания, немец ранее вел переговоры с «Манчестер Юнайтед». Ему может быть интересна должность, где он сможет воплотить свои идеи и поучаствовать в строительстве клуба. При этом у «Ньюкасла» могут быть и другие кандидаты. По имеющимся данным, новые владельцы пока не приняли решение по поводу структуры и, в частности, работы спортивного директора или директора по футболу.

63-летний Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке», «Штутгарт», «Ганновер» и другие команды, а также был руководителем отдела по спорту и развитию в корпорации «Ред Булл».