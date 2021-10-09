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Рангник может покинуть «Локомотив» ради работы в «Ньюкасле»

19:18
Ральф Рангник. Фото Getty Images
Ральф Рангник. Фото Getty Images
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Немецкий специалист Ральф Рангник, который работает руководителем отдела по спорту и развитию в «Локомотиве», может получить должность в «Ньюкасле», сообщает Chronicle Live.

По информации издания, немец ранее вел переговоры с «Манчестер Юнайтед». Ему может быть интересна должность, где он сможет воплотить свои идеи и поучаствовать в строительстве клуба. При этом у «Ньюкасла» могут быть и другие кандидаты. По имеющимся данным, новые владельцы пока не приняли решение по поводу структуры и, в частности, работы спортивного директора или директора по футболу.

63-летний Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке», «Штутгарт», «Ганновер» и другие команды, а также был руководителем отдела по спорту и развитию в корпорации «Ред Булл».

Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкалса» за 300 млн евро. Владельцем команды ранее являлся бизнесмен Майк Эшли. Он находился во главе клуба 14 лет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Финляндия 1
Украина 2
2-й тайм

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
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Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
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Ф1 (-1.5)

29%

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Россия 1
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П1

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21%

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Евгений Петров все материалы автора

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