В агентстве Сантоса опровергли новость о возможном переходе игрока из «Зенита» в «Атлетико Минейро»

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Атлетико Минейро».

Ранее об этом сообщило издание Goal.

«Предложение «Атлетико Минейро» по Дугласу Сантосу? Мы ничего не слышали на этот счет. Дуглас игрок «Зенита», — сказали Фрейтас «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В этом сезоне 31-летний футболист провел 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.