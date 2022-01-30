Стали известны условия переходы Перейры в «Спартак» из «Янг Бойз»

«Спартак» договорился об условиях трансфера полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейры. Московский клуб возьмет игрока в аренду с опцией выкупа, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Ранее московский клуб разместил на обложке официальной странице в Twitter цифры 97 и 35, а также очертания страны полузащитника — Люксембурга. Перейра 1999 года рождения и выступает под 35-м номером.

В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.