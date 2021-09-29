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В Испании сообщили, что Симеоне заинтересован в трансфере Барриоса из «Зенита» в «Атлетико»

16:33
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
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«Атлетико» активно присматривается к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриоусу. В 27-летнем колумбийце лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, сообщает Dario Gol.

Трансфер может быть осуществлен уже в зимнее тарнсферное окно. На игрока также претендуют «Севилья» и «Валенсия», но именно «Атлетико» называется фаворитом в борьбе за игрока.

Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел за питерцев 7 матчей в чемпионате России и 1 — в Лиге чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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