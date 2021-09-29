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Гацкан считает, что в России нужно отменять лимит на легионеров

19:12
Александр Гацкан. Фото Instagram
Александр Гацкан. Фото Instagram
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Бывший игрок «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан в интервью «СЭ» заявил, что в чемпионате России нужно отменять лимит на легионеров.

— А что делать России? Многие боятся, что с отменой лимита у нас будут играть одни иностранцы, как это сейчас происходит в «Шерифе».

— Россию и Молдавию не стоит сравнивать. В России футбол на другом уровне.

— И все-таки в России нужно отменять лимит?

— Отмена лимита приведет к лучшему, если будут покупаться качественные иностранцы. Мое мнение: в России нужно отменять лимит.

— И тогда наши клубы будут конкурентоспособны в Лиге чемпионов?

— Когда играли Витсель, Халк, то выходили с ними из группы Лиги чемпионов — все же радовались. А рядом с ними росли и другие игроки.

Действующий в данный момент в Тинькофф РПЛ лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» в Мадриде выиграл у «Реала» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Полностью интервью Александра Гацкана читайте на сайте «СЭ»

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