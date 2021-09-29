Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Барриос попал в сферу интересов «Атлетико», «Севильи» и «Валенсии»

16:17
Вильмар Барриос. Фото Instagram
Вильмар Барриос. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос попал в сферу интересов сразу нескольких испанских клубов. Речь идет о «Атлетико», «Севилье» и «Валенсии», утверждает Fichajes.

Причем первые два клуба проявляют предметный интерес к 27-летнему колумбийцу, тогда как интерес со стороны «летучих мышей» пока не так высок.

Отмечается, что трансфер Вильмара не должен стоить более 15 млн евро, а «Атлетико» и «Севилья» готовы вести борьбу за игрока до конца.

Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за питерцев 7 матчей в чемпионате России и 1 — в Лиге чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Проблемы «Реала» шерифа не волнуют! Рабинер — о главной сенсации Лиги чемпионов
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
2
Офсайд