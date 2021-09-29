Источник: Барриос попал в сферу интересов «Атлетико», «Севильи» и «Валенсии»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос попал в сферу интересов сразу нескольких испанских клубов. Речь идет о «Атлетико», «Севилье» и «Валенсии», утверждает Fichajes.

Причем первые два клуба проявляют предметный интерес к 27-летнему колумбийцу, тогда как интерес со стороны «летучих мышей» пока не так высок.

Отмечается, что трансфер Вильмара не должен стоить более 15 млн евро, а «Атлетико» и «Севилья» готовы вести борьбу за игрока до конца.

Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за питерцев 7 матчей в чемпионате России и 1 — в Лиге чемпионов.