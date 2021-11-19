В Испании сообщили, что «Севилья» снова интересуется Азмуном
«Севилья» изучает вариант с подписанием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно, сообщает Radio Sevilla.
Андалусийский клуб рассматривает форварда «Зенита» в качестве одного из кандидатов на усиление своей атаки в январе. Иранец нравится спортивному менеджменту «Севильи», однако пока никаких контактов между испанской командой и игроком не было.
Контракт 26-летнего иранского футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Азмун провел 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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