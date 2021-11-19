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Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»

18:49
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» рассказал о травмированных игроках команды.

«Если Оздоев готовится, то его выход возможен. Конечно, ждем его. Рад, что он восстановился. Рад, что она работает в общей группе и готов помогать команде.

Крицюк пока не готов играть. Отсюда его отсутствие, будем смотреть по динамике. Пока на него не можем рассчитывать", — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Нижний Новгород
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен Ракицкий Дуглас Сантос Вендел Ерохин Караваев Мостовой Дзюба Малком
Нижний Новгород
Нигматуллин Юлдошев Каккоев Миладинович Кечкеш Козлов Сулейманов Могилевец Бумаль Берковский Косарев
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Иван Шитик все материалы автора

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