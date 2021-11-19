Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» рассказал о травмированных игроках команды.
«Если Оздоев готовится, то его выход возможен. Конечно, ждем его. Рад, что он восстановился. Рад, что она работает в общей группе и готов помогать команде.
Крицюк пока не готов играть. Отсюда его отсутствие, будем смотреть по динамике. Пока на него не можем рассчитывать", — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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