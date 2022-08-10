Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.
Главным арбитром встречи «Зенит» — ЦСКА станет Павел Кукуян. Его ассистентами будут Роман Усачев и Андрей Образко. Резервный арбитр — Иван Абросимов, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Максим Гаврилин.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа, в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 (мск).
Все назначения судей на матчи 5-го тура РПЛ:
12 августа (пятница)
«Факел» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
13 августа (суббота)
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Кирилл Большаков; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.
14 августа (воскресенье)
«Химки» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.
«Оренбург» — «Торпедо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Нижний Новгород» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Спартак» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Чеботарев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0