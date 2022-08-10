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Судейство

Сегодня, 11:16

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА

РФС назвал имена судей на матчи 5-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

Главным арбитром встречи «Зенит» — ЦСКА станет Павел Кукуян. Его ассистентами будут Роман Усачев и Андрей Образко. Резервный арбитр — Иван Абросимов, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Максим Гаврилин.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа, в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 (мск).

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА

Все назначения судей на матчи 5-го тура РПЛ:

12 августа (пятница)

«Факел» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

13 августа (суббота)

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Кирилл Большаков; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.

14 августа (воскресенье)

«Химки» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург» — «Торпедо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Нижний Новгород» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Чеботарев.

Источник: https://rfs.ru/news/216444
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ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
23
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак – Сочи
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Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

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Урал

 3 1 0
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Краснодар

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