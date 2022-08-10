В «Химках» уверены, что Писарев сможет совмещать работу в клубе и сборной России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» заверил об отсутствии проблем с возможным совмещением работы тренера Дмитрия Писарева в клубе и сборной России.

«С Николаем Николаевичем были сложности при обсуждении контракта. Ведь речь шла о совмещении. Это всегда вызывало вопросы в то время, когда собиралась сборная. Сейчас у нас изменилась ситуация. Мы пришли к пониманию, и Писарев сможет возглавить клуб. Если сборную России восстановят, будем решать этот вопрос. Но, думаю, это будет очень не скоро. Николай Николаевич сумеет поработать в «Химках», — сказал Терюшков «СЭ».

Напомним, что Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, а также работал с молодежной сборной России.

Ранее Терюшков подтвердил, что Юран покинет пост главного тренера. Официально об отставке 53-летнего специалиста подмосковный клуб еще не объявлял.

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.