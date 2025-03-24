В «Химках» сообщили, что блокировка счетов не влияет на работу клуба

В пресс-службе «Химок» прокомментировали «СЭ» информацию о блокировке налоговой счетов клуба в шести банках за долги в размере 335 миллионов рублей.

«Для нас эта информация не новость. На повседневную работу клуба на данном временном отрезке она не влияет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Как сообщает Sport Baza, по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках: «Сбере», «ОТП Банке», «Экспобанке», «Альфа-банке», «Газпромбанке» и «Банке Точка».