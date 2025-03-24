В «Химках» сообщили, что Джикия вернулся к тренировкам в общей группе
В пресс-службе «Химок» рассказали «СЭ» о процессе восстановления защитника Георгия Джикии.
Джикия пропустил матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) из-за повреждения, полученного в матче с ЦСКА.
«Команда сегодня возвращается к тренировкам. Георгий Джикия будет тренироваться в общей группе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
31-летний Джикия в текущем сезоне провел за подмосковный клуб 10 матчей и не отличился результативными действиями.
