Адвокат Ефремова: «Михаил говорил, что скучает по «Спартаку». Он действительно любит клуб»

Юрий Падалко, адвокат актера Михаила Ефремова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах болельщика «Спартака» после УДО посетить матчи команды.

«Ждем его на стадионе «Спартака»? Обсуждали с ним неоднократно это. Знаю, что он болельщик «Спартака» — даже не любитель, а настоящий профессионал в этом. Он действительно любит «Спартак». Говорил, что скучает по «Спартаку», за четыре года общения были и такие разговоры», — сказал Падалко «СЭ».

В понедельник, 24 марта, известному российскому актеру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. По словам прокурора, цель уголовного наказания была достигнута, однако в случае освобождения Ефремову нужно запретить управлять транспортом на три года.