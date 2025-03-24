Футбол
24 марта, 16:02

Адвокат Ефремова: «Михаил говорил, что скучает по «Спартаку». Он действительно любит клуб»

Артем Бухаев
Корреспондент

Юрий Падалко, адвокат актера Михаила Ефремова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах болельщика «Спартака» после УДО посетить матчи команды.

«Ждем его на стадионе «Спартака»? Обсуждали с ним неоднократно это. Знаю, что он болельщик «Спартака» — даже не любитель, а настоящий профессионал в этом. Он действительно любит «Спартак». Говорил, что скучает по «Спартаку», за четыре года общения были и такие разговоры», — сказал Падалко «СЭ».

В понедельник, 24 марта, известному российскому актеру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. По словам прокурора, цель уголовного наказания была достигнута, однако в случае освобождения Ефремову нужно запретить управлять транспортом на три года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Михаил Ефремов
  • 13thbadass

    пусть идет и не пачкает клуб своим присутствием

    26.03.2025

  • Garryk99

    ну хоть не пи*оры и шизофреники, как за питер )))))

    26.03.2025

  • Сергей Иванов

    Может, теперь после привычных праздников хоть за спартак, хоть просто так Ефремов будет брать такси...

    25.03.2025

  • GibsonLesPaul

    Сомнительная реклама для Спартака...

    24.03.2025

  • ksv-65

    Навальный и остальные сбежали из России в 2022 году , это лучшие болельщики Спартак Москва..как там Галкин??)))Раби сбежал в США, эй РЕДАКЦИЯ вы молодцы!!!))

    24.03.2025

  • Степочкин

    Сидел и о Спартаке думал все эти годы )). " Обсуждали с ним неоднократно это."(с) Представляю, приезжает из самой Москвы адвокат в колонию, поездка не близкая, встречается с Ефремовым, садятся как в картине "Ходоки к Ленину" и за чифирком и дымящимися папиросками , до вечерней поверки обсуждают матчи Спартака. У адвоката времени же вагон.. какой там театр7 Какое там кино? Какое там УДО? Главное в колонии поговорить о Спартаке).

    24.03.2025

  • Valera Krasin

    за спартак одни урки и маргиналы

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    И бухать

    24.03.2025

