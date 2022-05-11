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Сегодня, 15:03

Агент Дркушича заявил, что футболист не собирается покидать «Сочи»

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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, поделился мнением о будущем своего подопечного.

«Никто не знает, что может произойти дальше из-за этого конфликта, — приводит слова Ратковица «РБ Спорт». — Но в данный момент Ваня всем удовлетворен и не рассматривает никаких других вариантов, кроме как остаться в «Сочи». Если ситуация изменится к худшему, мы начнем думать по-другому, но сейчас все хорошо, Дркушич играет, работает по-максимуму. Пока у нас нет причин что-то менять в летнее трансферное окно. И если все останется так же, как и сейчас, я со стопроцентной уверенностью могу заявить, что Ваня останется в России на следующий сезон.

Есть ли давление со стороны словенской федерации футбола? Никакого давления нет. Да, были разговоры со словенскими футболистами, выступающими в России, были звонки из посольства, говорили о том, что предпринять, если ситуация изменится. Но никто не говорил, что нужно уезжать из России. Ваня доволен клубом, ему нравится жить в Сочи».

Дркушич перешел в «Сочи» из «Браво» в январе 2022 года. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл в 9 матчах за «Сочи» в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-esli-situatsiya-v-rossii-ne-izmenitsya-k-hudshemu-vanya-ostanetsya-v-sochi/
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