В «Химках» отреагировали на информацию об интересе «Нижнего Новгорода»
к Глушакову
17:54
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику Денису Глушакову со стороны «Нижнего Новгорода».
«Нам ничего об интересе со стороны «Нижнего Новгорода» неизвестно. У нас с ними контактов не было, никто на нас не выходил. Денис о своем желании уйти нам тоже ничего не сообщал», — сказал Терюшков «СЭ».
По информации Eurostavka, Глушаков ведет переговоры о переходе в ФК «Нижний Новгород» — дебютант РПЛ предлагает 34-летнему футболисту лучшие условия, чем в подмосковном клубе.
(Владимир Пушкарев)
Читайте также
Казахстан творит чудеса на чемпионате мира! Переписали историю: обыграли Латвию, Финляндию, а теперь и Германию
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю