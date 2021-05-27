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В «Химках» отреагировали на информацию об интересе «Нижнего Новгорода»
к Глушакову

17:54
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику Денису Глушакову со стороны «Нижнего Новгорода».

«Нам ничего об интересе со стороны «Нижнего Новгорода» неизвестно. У нас с ними контактов не было, никто на нас не выходил. Денис о своем желании уйти нам тоже ничего не сообщал», — сказал Терюшков «СЭ».

По информации Eurostavka, Глушаков ведет переговоры о переходе в ФК «Нижний Новгород» — дебютант РПЛ предлагает 34-летнему футболисту лучшие условия, чем в подмосковном клубе.

(Владимир Пушкарев)

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