Юрий Семин: «Давайте тему «Локомотива» потихоньку заканчивать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о своем отношении к клубу.

«С самого начала все мои действия были направлены на то, чтобы «Локомотив» стал сильнее. В футбольном плане. За это и боролся. Я профессиональный тренер. И делал акцент на том, чтобы команда завоевывала медали. Возможно, что-то кому-то не все понравилось. Да, я кому-то нравлюсь, а кому-то нет. Такова жизнь. Но давайте тему «Локомотива» потихонечку будем заканчивать», — цитирует «Советский спорт» Семина.

Также специалист отреагировал на вопрос одного из болельщиков «Локомотива» во время встречи с руководством клуба по поводу того, что Семин перестал ходить на игры железнодорожников.

«Если я захочу, то пойду без приглашения. Я могу себе и ложу купить. Могу сделать это вместе с друзьями. Пойти на «Локомотив»... Первое, что надо сделать клубу — мне и Батуренко вручить серебряные медали, которые мы завоевали. А дальше уже жизнь покажет. Эти медали мы заслужили. Мы выиграли 11 игр с командой. После нас, если не ошибаюсь, было три или четыре победы», — добавил Семин.

Юрий Семин покинул «Локомотив» в июне 2020 года. Клуб не стал продлевать контракт со специалистом. Его место занял серб Марко Николич.