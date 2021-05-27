Футбол
Тинькофф РПЛ

Новости

Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Нижнем Новгороде» подтвердили интерес к Денису Глушакову

18:08
Теги:

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.

«Интерес к Денису Глушакову действительно есть. В переговоры мы пока не вступали. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут приобретения и продления контрактов. Для клуба Денис интересен», — сказал Кудряшов «СЭ».

По информации Eurostavka, Глушаков ведет переговоры о переходе в ФК «Нижний Новгород» — дебютант РПЛ предлагает 34-летнему футболисту лучшие условия, чем в подмосковном клубе.

(Владимир Пушкарев)

Читайте также

Россия выйдет в плей-офф в случае победы над Швейцарией и Швецией. Расклады чемпионата мира
Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Команда Эмери в пятый раз вышла в финал Лиги Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд