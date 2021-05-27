В «Нижнем Новгороде» подтвердили интерес к Денису Глушакову

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.

«Интерес к Денису Глушакову действительно есть. В переговоры мы пока не вступали. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут приобретения и продления контрактов. Для клуба Денис интересен», — сказал Кудряшов «СЭ».

По информации Eurostavka, Глушаков ведет переговоры о переходе в ФК «Нижний Новгород» — дебютант РПЛ предлагает 34-летнему футболисту лучшие условия, чем в подмосковном клубе.

(Владимир Пушкарев)