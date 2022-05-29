Геркус считает, что «Уфа» сможет вернуться в РПЛ в следующем сезоне

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет «Уфы» из Тинькофф РПЛ.

«Из «Уфы» вышло много талантливых игроков и тренеров. Поэтому вылет, а тем более прекращение существования, это большая потеря. Хотелось бы, чтобы этого не произошло. Надеюсь, «Уфа» выживет и, как тот же «Оренбург», сможет найти силы и ресурсы для возвращения», — сказал Геркус «СЭ».