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Сегодня, 15:04

Геркус — об «Уфе»: «Надеюсь, команда сможет найти ресурсы для возвращения в РПЛ»

Геркус считает, что «Уфа» сможет вернуться в РПЛ в следующем сезоне
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет «Уфы» из Тинькофф РПЛ.

«Из «Уфы» вышло много талантливых игроков и тренеров. Поэтому вылет, а тем более прекращение существования, это большая потеря. Хотелось бы, чтобы этого не произошло. Надеюсь, «Уфа» выживет и, как тот же «Оренбург», сможет найти силы и ресурсы для возвращения», — сказал Геркус «СЭ».

«Оренбург» победил «Уфу» по сумме двух матчей и завоевал путевку в РПЛ на следующий сезон.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Уфа
Илья Геркус
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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21.05 17:00
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21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Реми Кабелла

Краснодар

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