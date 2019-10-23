В Грозном вновь кричали в микрофон, «Ахмат» оштрафован

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:2).

— Система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды, диктор на стадионе поддерживал «Ахмат», — сказал Григорьянц. — Клуб из Грозного оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Сочи» наказан штрафом за неподобающее поведение в матче 13-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:1).

По регламенту, такое наказание применяется в случае, если представители одной команды, включая представителей тренерского штаба и администраторов, получают 6 или больше желтых карточек за одну встречу.

— У «Сочи» 4 футболиста и 3 тренера получили предупреждения, тренеры — Александр Новиков, Дмитрий Бородин и Александр Точилин. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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