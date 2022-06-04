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В Госдуме считают, что санкции в будущем подтолкнут сборную России по футболу к отбору на Олимпиаду

Сергей Федоров
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал массовый отъезд легионеров из российских клубов.

«Надо из санкций выжимать возможности. Еще недавно Россия не могла себя прокормить, а сейчас мы стали крупнейшими импортерами зерна. Благодаря чему? Благодаря тому, что нам санкции ввели, мы должны были себя прокормить. То же самое касается футбола и всего спорта. Уникальная возможность появляется у наших молодых спортсменов, тренеров и руководителей клубов. Надо обратить внимание на нашу молодежь. Поверьте мне, она очень талантливая, просто ей тяжело пробиться и доказать, что она не хуже своих иностранных сверстников. Сейчас надо этим воспользоваться: не бояться выпускать наших игроков в основе сильнейших клубов, присмотреться к академиям. Нынешняя ситуация может повысить уровень молодых футболистов в России и подтолкнуть к успехам на мировом уровне и их квалификации на футбольный турнир Олимпийских игр в будущем. Это может быть будущим нашего футбола», — сказал Свищев «СЭ».

Также политик рассказал о необходимой трансформации мирового профессионального спорта.

«Ситуация такова, что нужно подумать о восстановлении российского спорта. Вернуться в мировую систему надо полноправно, чтобы нам никто не ставил никаких условий — со знаменами, гимном и атрибутикой. Необходима полная трансформация мировой спортивной системы. То, что сейчас происходит в спортивном мире, больше похоже на хаос. Политики, отдельные страны, спонсоры диктуют условия спорту. Такие вещи недопустимы. Здесь вопрос даже не про Россию, а в целом. А наши спортсмены не имеют никакого отношения к политике, с какой кстати кто-то принимает решение, участвовать им по каким-то причинам или нет? Истерия докатилась до того, что ничего святого у людей там нет. Когда этот вопрос будет решен, тогда уже будет возможность систематически разобрать наши будущие шаги в мировом спорте», — добавил Свищев.

Для квалификации на футбольный турнир Олимпийских игр сборной России необходимо пробиться в полуфинал молодежного чемпионата Европы для игроков моложе 21 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
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3
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5
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