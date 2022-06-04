В Госдуме считают, что санкции в будущем подтолкнут сборную России по футболу к отбору на Олимпиаду
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал массовый отъезд легионеров из российских клубов.
«Надо из санкций выжимать возможности. Еще недавно Россия не могла себя прокормить, а сейчас мы стали крупнейшими импортерами зерна. Благодаря чему? Благодаря тому, что нам санкции ввели, мы должны были себя прокормить. То же самое касается футбола и всего спорта. Уникальная возможность появляется у наших молодых спортсменов, тренеров и руководителей клубов. Надо обратить внимание на нашу молодежь. Поверьте мне, она очень талантливая, просто ей тяжело пробиться и доказать, что она не хуже своих иностранных сверстников. Сейчас надо этим воспользоваться: не бояться выпускать наших игроков в основе сильнейших клубов, присмотреться к академиям. Нынешняя ситуация может повысить уровень молодых футболистов в России и подтолкнуть к успехам на мировом уровне и их квалификации на футбольный турнир Олимпийских игр в будущем. Это может быть будущим нашего футбола», — сказал Свищев «СЭ».
Также политик рассказал о необходимой трансформации мирового профессионального спорта.
«Ситуация такова, что нужно подумать о восстановлении российского спорта. Вернуться в мировую систему надо полноправно, чтобы нам никто не ставил никаких условий — со знаменами, гимном и атрибутикой. Необходима полная трансформация мировой спортивной системы. То, что сейчас происходит в спортивном мире, больше похоже на хаос. Политики, отдельные страны, спонсоры диктуют условия спорту. Такие вещи недопустимы. Здесь вопрос даже не про Россию, а в целом. А наши спортсмены не имеют никакого отношения к политике, с какой кстати кто-то принимает решение, участвовать им по каким-то причинам или нет? Истерия докатилась до того, что ничего святого у людей там нет. Когда этот вопрос будет решен, тогда уже будет возможность систематически разобрать наши будущие шаги в мировом спорте», — добавил Свищев.
Для квалификации на футбольный турнир Олимпийских игр сборной России необходимо пробиться в полуфинал молодежного чемпионата Европы для игроков моложе 21 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0