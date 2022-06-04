В Госдуме считают, что санкции в будущем подтолкнут сборную России по футболу к отбору на Олимпиаду

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал массовый отъезд легионеров из российских клубов.

«Надо из санкций выжимать возможности. Еще недавно Россия не могла себя прокормить, а сейчас мы стали крупнейшими импортерами зерна. Благодаря чему? Благодаря тому, что нам санкции ввели, мы должны были себя прокормить. То же самое касается футбола и всего спорта. Уникальная возможность появляется у наших молодых спортсменов, тренеров и руководителей клубов. Надо обратить внимание на нашу молодежь. Поверьте мне, она очень талантливая, просто ей тяжело пробиться и доказать, что она не хуже своих иностранных сверстников. Сейчас надо этим воспользоваться: не бояться выпускать наших игроков в основе сильнейших клубов, присмотреться к академиям. Нынешняя ситуация может повысить уровень молодых футболистов в России и подтолкнуть к успехам на мировом уровне и их квалификации на футбольный турнир Олимпийских игр в будущем. Это может быть будущим нашего футбола», — сказал Свищев «СЭ».

Также политик рассказал о необходимой трансформации мирового профессионального спорта.

«Ситуация такова, что нужно подумать о восстановлении российского спорта. Вернуться в мировую систему надо полноправно, чтобы нам никто не ставил никаких условий — со знаменами, гимном и атрибутикой. Необходима полная трансформация мировой спортивной системы. То, что сейчас происходит в спортивном мире, больше похоже на хаос. Политики, отдельные страны, спонсоры диктуют условия спорту. Такие вещи недопустимы. Здесь вопрос даже не про Россию, а в целом. А наши спортсмены не имеют никакого отношения к политике, с какой кстати кто-то принимает решение, участвовать им по каким-то причинам или нет? Истерия докатилась до того, что ничего святого у людей там нет. Когда этот вопрос будет решен, тогда уже будет возможность систематически разобрать наши будущие шаги в мировом спорте», — добавил Свищев.

Для квалификации на футбольный турнир Олимпийских игр сборной России необходимо пробиться в полуфинал молодежного чемпионата Европы для игроков моложе 21 года.