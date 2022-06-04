Мостовой раскритиковал развитие молодежного футбола в современной России

Бывший футболист сборной России в разговоре с «СЭ» отреагировал на массовый отъезд легионеров из российских клубов.

«С одной стороны, отъезд легионеров — хороший стимул для тог, чтобы наша молодежь могла показать себя. С другой стороны, что им мешает достойно выступить на чемпионате Европы до 21 года. Никто им раньше не мешал. Добивайтесь и выигрываете. Проблема не в иностранцах. Поставить задачу попасть на Олимпиаду? Я уже говорю 2 месяца, а что вам раньше мешало ставить перед собой такие задачи. Почему сейчас, когда нас выкинули везде, мы начинаем все развивать. 15 лет назад тоже об этом кричали. Проблема, значит, в другом. В наше время не было условий, полей, но мы почему-то играли и добивались», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее, в марте 2022 года, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами.